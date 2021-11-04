Kempo Dünya Şampiyonasında Direktörler Toplantısı Yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen 17.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonasında katlan Kempo Milli takımı başarılı dereceler elde ederek dikkat çekti. 25-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle 45 ülkeden 347 sporcunun katıldığı 17.İKF Kempo dünya şampiyonasında Kempo milli takım dünya şampiyonasında 2 gümüş, 7 boronz madalya, toplamda 9 madalya kazanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) başarılı bir şekilde temsi etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadı.

Direktörler Toplantısı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu kurulduktan sonra Kempo milli takım Türkiye’nin Antalya şehrinde düzelenen 17.İKF Kempo dünya şampiyonaya resmi olarak ilk kez katılarak önemli başarılar elde eden Kempo Milli takımbaşarıları yanısıra KKTC Kempo Savuma Sporları Federasyonu hakem komitesi başkanı Vedat Yayar, Ulusal hakem Cuma Öztürk’e hakemlik belgeleri Kempo Avrupa Federasyon başkanı Amotto Zahariha tarfından törenle veridi. 17.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonanın üçüncü gününde tüm ülke

Federasyon başkanlarıyla direktörler toplantısı yapıldı.

Gençlerimize İmkanlar Sağlanırsa Sonuç Ortada

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkan Mehmet İngenç, şampiyonada derece yapan tüm sporcularla guru ve onur duyduğunu dile getirerek kutaldı. Kempo milli takım sporcuların elde ettiği derecelerle ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren başkan Mehmet İngenç, gençlerimize imkan verilmesi durumunda neler yapabileceklerini gösterdiğini belirterek Kempo dünya şampiyonasında Kempo hakem komitesi başkanı Vedat Yayar, Ulusal hakem Cuma Öztürk’e hakemlik belgeleri verildiğine de vurgu yaparak, tüm ülke Federasyon başkanları ile direktörler toplantısında yer almanın önemine dikkat çekti.

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04/11/2021 16:18