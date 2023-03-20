Kempo Federasyonu özerkliğine kavuştu

KKTC Kempo Savunma Sporları 1. Olağanüstü genel kurulu önceki gün (Cumartesi) yapıldı.

Genel kurula 7 üye kulübün 6’sı katılırken genel kurulda federasyonun özekliği de oybirliği ile onaylandı.

İskele’de gerçekleştirilen genel kurul saat 15:00 te açılış konuşması ve divanın oluşumu ile başladı.

Şehitler ve depremde hayatı kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından gündem maddesi olan KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun özerkliği onaya sunuldu.

Federasyonun özerkliği oy birliği ile onaylanırken başkanlığa tek aday olan Mehmet İngenç de üyelerin tamamının oyunu alarak oybirliği ile yeniden başkan seçildi.

Olağanüstü genel kurul dilek ve temenliler ile sona erdi.

Yönetim belirlendi

Mehmet İngenç başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda asbaşkan Uğur Ramazanoğlu, Mali Sekreter, Nuray Karakuş, Genel Sekreter Dilek Karakuş, Faal Üye olarak da Semral Tilim, Celal Gülersoy, ve Hüseyin Avcil yeraldı.

Mine Çakır, Şerif Dolu, Mustafa Kaya, Yusuf Kara, Engin İmre, Hüseyin Turan ve Mehmet İlkerli ise yedek üye olarak belirlendi.

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20/03/2023 10:14