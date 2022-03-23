Kempo Külüpler Arası Kıbrıs Şampiyonası Yapılıyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kempo kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası yapılıyor.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilecek olan Kempo Kulüplerarası Kıbrıs şampiyonası 27 Mart Pazar günü 09:00-15:00 saatleri arasında İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda gereçekleştirilecek.

Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonasına 7 üye kulübün 80’e yakın sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek olan şampiyonaya üst düzey bürokratların da katılması bekleniyor.

Kempo Stil Yarışmalar

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilecek olan Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonasında 12 hakemin görev yapacağı şampiyona seni Kempo, ful Kempo, grampling Kempo, Kempo kata, selfdefence Kempo stillerinde yarışmalarının ardından kategorilerinde başarılı olan sporculara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 16:45