Kempo kuşak sınavı yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavı yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirilen kuşak sınavına 24 sporcu katıldı.

Kuşak sınavında komite başkanı Umar Abdulaziz, yardımcı Ekim Özgüvenli, Tufan Şimşek, Muhsin Özkur ve Kempo Savuma sporları Federasyon başkan yardımcısı Uğur Ramazanoğlu, yönetim kurulu üyesi Engin İmre gözetiminde yapıldı. Kuşak sınavına katılan sporcular disiplin 10 puan, sözlü 30 puan, uyguluma 25 puan, 60 puan ve üzeri puan alan sporcular bir üst dereceye geçti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ikinci kez yapılan, lisanslı olup bekleme süreleri dolan sporcuların katıldığı kuşak sınavında başarılı olan ismlere belli oldu.

Kuşak Sınavında başarılı olanlar

Kempo kuşak sınavında katılan sporcular sarı kuşak Kemal Delibaş, Gahraman Babamuradov, Arda Dandil, Arda Tiryaki, Mor kuşak Büşra Turan, Ergün Cevizli, Rüzgar İlke Hürsöz, beyaz kuşak Destan Yılmazer, Kemal Dorahan, Mustafa Han, Asil Doğru, Kemal Sarphan, Aren Babaoğlan, Ares Babaoğlan, Halil Kadı, denklik Yusf Abdel, Baburhan Karyağdyev, İbrahim Çebi, Havva Ünlü, Elifsu Akıncı, Murad Amralı, Hürkbn Ünlü, Mertsan Çakırlı, Adnan Özcevher başarılı oldu.

Teşekkür Etti

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, Federasyon olarak ikinci kez kuşa sınavlarının yapıldığına vurgu yaparak, lisanlı olup bekleme süreleri dolan sporculara yapılan sınavda başarı gösterdiklerini belirtti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ikinci kez yapılan kuşak sınavına katılan ve başarılı olan sporcuları tebrik eden başkan Mehmet İngeç, kuşak sınavına katkı koyan, destek olan ve emeği geçenlerede teşekkür etti.

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21/08/2022 15:22