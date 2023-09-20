Kempo Milli Takım Kafilesi Antaya'ya gidiyor!

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilecek olan İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasına katılmak üzere Antalya’ya gidiyor. 9-13 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilecek olan ve iki şampiyonanın bir arada yapılacağı İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım şampiyonaya iddialı hazırlanıyor.

Kempo Milli Takım Kafilesi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından açıklanan Kempo milli takım kadrosunda

Lalin Ünlüsoy, Nehir Perçin, Büşra Turan, Kemal Delibaş, Arda Tıraki, antrenör Cuma Öztürk’den oluşan 5 sporcu, 1 antrenör 1 idareci olmak üzere kafile 7 kişiden oluşuyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takım kafilesi Türkiye’nin Antalya Kemer’de gerçekleştirilecek olan İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına yaklaşık 60 ülkeden 220 sporcu katılacak.

3 Branşta Yarışılacak

İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasında Kemal Delibaş Ful, Sabmission ve K1 de, Büşra Turan Semi, Arda Tıraki Semi, Ful, Nehir Perçin Semi, Ful, Kata, Lalin Ünlüsoy Semi Ful, Kata branşlarında yarışmalara katılarak başarılı dereceler almaya çalışacak.

Başarılı Dereceler Bekleniyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kempo milli takım Türkiye’nin Antalya Kemer şehrinde düzenlenecek olan İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasında başarılı dereceler elde etmesi bekleniliyor. Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilecek olan İKF Kempo Avrup ve Asya dünya şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Sabmission Kata olmak üzere 3 branşta katılacak olan Kempo milli takım iddialı bir şekilde hazırlandı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, ülke olarak katılacakları İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerini belirterek, yaklaşık 60 ülkeden 220 sporcu katılacağı Avrupa ve Asya şampiyonasından başarılı sonuçlarla dönmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Kempo milli takım kafilesi 8 Ekim 2023 de sabah adadan ayrılırken, 14 Ekim 2023 tarihinde akşam adamıza dönecek.