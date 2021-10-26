Kempo milli takımı Antalya'da iddialı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilecek olan 27.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonasına katılmak için Antalya’ya gitti.

25-31 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan 27.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım dünya şampiyonasına iddialı hazırlandı. Kempo Milli Takım Kafilesi Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından açıklanan Kempo milli takım kadrosunda Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Umar Abdulaziz, Can Uğuroğlu, Tarık Yayar, Mertsan Çakırlı, Büşra Turan, antrenör Cuma Öztürk, hakem Vedat Yayar’dan oluşan 7 sporcu, 1 antrenör, 1 hakem, 2 idareci yer alıyor.

27.İKF Kempo dünya şampiyonasına yaklaşık 90 ülkeden 320 sporcu katılacak.

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26/10/2021 09:21