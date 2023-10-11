Kempo Milli Takımı Avrupa ve Asya şampiyonasında

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilen İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasında mücadele ediyor. 9-13 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen ve iki şampiyonanın bir arada yapıldığı İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına katılan Kempo milli takım şampiyonada mücadelesini sürdürüyor.

Kempo Milli Takım Kafilesi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım kadrosunda Lalin Ünlüsoy, Nehir Perçin, Büşra Turan, Kemal Delibaş, Arda Tıraki, antrenör Cuma Öztürk’den oluşan 5 sporcu, 1 antrenör 1 idareci olmak üzere kafile 7 kişiden oluşuyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takım kafilesi Türkiye’nin Antalya Kemer’de gerçekleştirilen İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına yaklaşık 60 ülkeden 220 sporcu katılarak şampiyonada mücadele ediyor.

3 Branşta Yarışılacak

İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasında Kemal Delibaş Ful, Sabmission ve K1 de, Büşra Turan Semi, Arda Tıraki Semi, Ful, Nehir Perçin Semi, Ful, Kata, Lalin Ünlüsoy Semi Ful, Kata branşlarında yarışmalar yapılıyor.

Aksu Belediyesi

İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına katılan Kempo milli takım şampiyonada sporcularımıza destek olan Aksu Belediye başkanı Halil Şahin milli takıma sahip çıktı

Aksuda gerçekleştirilen 7. Baş pehlivanlar yağlı Güreşlerinde KKTC Kempo milli takımı onur misafiri olarak protokol da yer aldı. Er meydanına giren milli takım davul zurna ve halk Belediye meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Aksu Belediye başkanı Halil Şahin ve güreş ağası 4. Yıl üst üste altın kemer alan Şahin Harun Kırbıyık Aksu’ya plaket taktim edildi.

Ayrıca KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu’na büyük ilgi duyulduğu TRT 1 ve Antalya da bulunan birçok özel TV ve radyo kanalları canlı yayında belirtildi.

Başarılar Bekleniliyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kempo milli takım Türkiye’nin Antalya Kemer şehrinde düzenlenen İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasında başarılı dereceler elde etmesi bekleniliyor. İKF Kempo Avrup ve Asya dünya şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Sabmission Kata olmak üzere 3 branşta katılan Kempo milli takım iddialı bir şekilde mücadele ediyor.