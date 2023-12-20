KEMPO Renkli Kuşak Sınavı Yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen renkli kuşak sınavı yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu antrenman salonunda gerçekleştirilen 6. renkli kuşak sınavına 31 sporcu katıldı. 6. renkli kuşak sınavında komite başkanı Ekim Özgüvenli, yardımcı Nazime Yayar, Milli takımlar Sorumlusu Cuma Öztürk, Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç gözetiminde yapıldı. Kuşak sınavına katılan sporcular disiplin 10 puan, sözlü 30 puan, uygulama 40 puan ve üzeri puan alan sporcular bir üst kuşağa terfi etti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından altıncı kez yapılan, lisanslı olup bekleme süreleri dolan sporcuların katıldığı kuşak sınavında başarılı olan isimler belli oldu.

Kempo kuşak sınavında katılan ve başarılı olan sporcular

2. Dan Siyah Kuşak Nazime Yayar, Tarık Yayar

1. Dan Siyah Kuşak Arda Tıraki

Kahverengi Kuyu 3 . Lalin Ünlüsoy

Kahverengi Kuyu 1 Nehir Perçinci, Rüzgar Hürsöz, Havva Ünlü, Hürkan Ünlü, Cahit Erkanlı

Yeşil Kuşak Emrah Şahin, Tekhan Ali Khakparaghi, Dursun Erkanlı

Mavi Kuşak Cansu Torun, Zafer Doruk Eriz, Mehmet Bulut, Arda Dandil, Beraat Gülaslan, Enes Baran Elkondu, Ege Erçelik

Mor Kuşak Vedat Aydın, Ali Hakan Olcay, Maksim Spakovskıs, Defne Özsergen

Turuncu Kuşak Burak Pars Khakparaghi, Mustafa Kemal Seven, Adem Cevat Seven, İskender Napasov

Sarı Kuşak Nefes Bıranj, Can Tuvay, Ahmet Cebişli, Yusuf Özgüç