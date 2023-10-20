Kempo Savunma Sporları Federasyonu Genel Kurul Yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu spor şurası için olağan üstü genel kurul yapıldı. 7-8-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Acapulco Resort Hotel’de yapılacak olan X111. Spor Şurasında Spor Federasyonları temsilcileri belirlemek için yapılan olağan üstü genel kurulda üyeler belirlendi. Olağan üstü genel kurulda dört yönetim kurulu üyesi oy birliği ile belirlenerek genel kurulda oy kullanacaklar isimler belirlendi.

Spor Şurası Üyeleri

Spor Şurası tüzüğü’nün 5. Maddesi uyarınca Spor Federasyonları başkanları ve temsilcileri doğal üye olarak, her Federasyon genel kurulda seçeceği dörder temsilci, teknik komite antrenörü, hakem komitesi ise hakemi belirleyerek toplam 7 kişiden oluşan KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu X111. Spor Şurasında üyeleri belirledi. Hakem komitesinin yapmış olduğu toplantı sonucunda MHK başkanı Vedat Yayar, teknik komitenin yapmış olduğu seçimli toplantıda Ekim Özgüveni, Avkat Nuray Karakuş Mali Sekreter, Dilek Karakuş Genel Sekreter, Uğur Ramazanoğlu başkan yardımcısı, Hasan Kırmızı yönetim kurulu faal üye olarak Spor Şurasında temsil edecek. Toplamda 1 hakem komitesi 1 MHK antrenör, 4 yönetim kurulu 1 Federasyon başkanı ile birlikte 7 kişi spor şurasında oy kullanacak.