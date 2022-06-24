KEMPO Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen Türkiye Kempo şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Federasyonu mili takımı katılarak mücadele ediyor. 24-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde başlayan Türkiye Kempo şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığında 10 sporcuyla katıldı. Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından Asker & Polis Şehit/Gazi Özel Harekatçılar İthafen Kempo Türkiye şampiyonasına 60 ilden 718 sporcu, 34 hakem katıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programı’nda yer alan Türkiye Kempo şampiyonası Semi - Full - Kata - Self Defence - Submission (Elit sporcu Kempo Knockdown -Elit sporcu Kempo M.M.A) baranşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlar gençler, büyükler, veteranlar, Bay-Bayanlar kategorilerinde yapılıyor. Kempo şampiyonası direktör ve hakem antrenör teknik taktik toplantısından sonra bayan, minik, gençler kata müsabakaları ile başlarken, şampiyonada KKTC Uluslararası Kempo hakemi Cuma Öztürk görev yapıyor. Türkiye Kempo şampiyonasına yarın sabah semi ve ful Kempo müsabakaları ardından saat 14:00 te açılış seremonisi yapılacak.

Program

25 Haziran 2022 Cumartesi

09:00-13:00 Semi ve Full Müsabakaları

13:00-14:00 Öğle Arası

14:00-15:00 Açılış seramonisi

15:00-16:00 Semi ve Full Müsabakaları/Submission Müsabakaları

26 Haziran 2022 Pazar

09:00-13:00 Yarı Final Müsabakaları-Final Müsabakaları

13:00-14:00 Öğle Arası

14:30-17:00 Elit sporcu Kempo Knockdown-Elit Sporcu Kempo M.M.A Müsabakaları

17:00-18:00 Madalya Töreni

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24/06/2022 16:53