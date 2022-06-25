Kempo Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen Türkiye Kempo şampiyonası devam ediyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu mili takımında yer aldığı şampiyona 24-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde müsabakalar devam ediyor. Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından Asker & Polis Şehit/Gazi Özel Harekatçılar İthafen Kempo Türkiye şampiyonasına 60 ilden 718 sporcu, 34 hakem katıldığı Türkiye Kempo şampiyonası Semi - Full - Kata - Self Defence - Submission (Elit sporcu Kempo Knockdown -Elit sporcu Kempo M.M.A) baranşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlar gençler, büyükler, veteranlar, Bay-Bayanlar kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Tarık Yayar Şampiyon

Türkiye Kempo şampiyonasına sabah semi ve ful Kempo müsabakaları ardından açılış seremonisi yapıldı. Açılış seremoni sonrasında yapılan konuşmaların ardında plaket taktimi yapıldı. Şampiyonada Tarık Yayar, Kempo kata da 1.olurken, 16 yaş, 65+ kg Türkiye şampiyonu olarak çok önemli başarıya imza attı. Ayrıca Tarık Yayar ful Kempo da da Türkiye 3.oldu. Sporcularımızdan Muhammet Ege Öztürk, semi Kempo Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Kempo şampiyonasına Semi ve Full Müsabakaları/Submission Müsabakaları ile devam edilecek.

26 Haziran 2022 Pazar

09:00-13:00 Yarı Final Müsabakaları-Final Müsabakaları

13:00-14:00 Öğle Arası

14:30-17:00 Elit sporcu Kempo Knockdown-Elit Sporcu Kempo M.M.A Müsabakaları

17:00-18:00 Madalya Töreni

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25/06/2022 17:28