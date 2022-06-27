Kempo Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen Türkiye Kempo şampiyonası yapılan müsabakalarla tamamlandı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımında yer aldığı şampiyona 24-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde yapılan müsabakalarda milli takımımız önemli başarılar elde etti. Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından Asker & Polis Şehit/Gazi Özel Harekatçılar İthafen Kempo Türkiye şampiyonasına 60 ilden 718 sporcu, 34 hakem katıldığı Türkiye Kempo şampiyonası Semi - Full - Kata - Self Defence - Submission (Elit sporcu Kempo Knockdown -Elit sporcu Kempo M.M.A) baranşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlar gençler, büyükler, veteranlar, Bay-Bayanlar kategorilerinde gerçekleştirildi.

Milli Sporcularımızdan Önemli Dereceler

İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde yapılan Türkiye Kempo şampiyonasında milli sporcularımız elde ettikleri başarılı derecelerle dikkat çekti.

Tarık Yayar

Şampiyonada Tarık Yayar, Kempo kata da ve alt genç 14-15 yaş Kata rakibi Ahmet Mustafa Gökgözoğlu’nu mağlup ederek birinci olurken, 16 yaş, 65+ kg Türkiye şampiyonu olarak çok önemli başarıya imza attı. Ayrıca Tarık Yayar Ful Kempo da da Türkiye üçüncüsü oldu.

Muhammet Ege Öztürk

Sporcularımızdan Muhammet Ege Öztürk, 14 yaş Semi Kempo alt genç kategorisinde birinci, Semi Kempo Türkiye şampiyonu oldu.

Ekim Özgüvenli

Deneyimli sporcularımızdan Ekim Özgüvenli 80 kg Submission rakibi Özgür İçöz’ü mağlup ederek birinci, 85 kg Submission rakibi Mehmet Özsoy’u mağlup ederek iki dalda birincilik elde etti.

Fevzi Ege Faslıgil

Şampiyonada en fazla kategoride yarışan Fevzi Ege Faslıgil Full Contact rakibi Hüseyin Özsoy’u mağlup ederek birinci, Semi Contact rakibi maça çıkmayınca birinciliği elde ederken, 85 kg Full Contact rakibi Hüseyin Özsoy’u mağlup ederek birinci, Semi Contact rakibi maça çıkmayınca dört kategoride birinciliklerin sahibi oldu.

Mertsan Çakırlı

Milli sporcumuz Mertsan Çakırlı Box branşında alt gençler kategorisi +90 sikletde rakibi Serkan Günala’a yenilerek ikinci olurken, Full Contac alt gençler kategorisinde +90 rakibi Emirhan Koşar’a yenilerek yine ikinci oldu.

Özgür Kaya

Üç farklı kategoride yarışan Özgür Kaya Semi Kempo ilk rakibi Mustafa Turan’ı yenen, ikinci rakibi maça çıkmayınca birincilikleri elde ederken, Full Kempo kategorisinde rakibi Mustafa Demir’e kaybederek üçüncü oldu.

Mustafa kaya

Kategorilerinde başarı ile mücadele eden Mustafa kaya 95 kg Full contak Furkan Eden’i, Grapling Hasan Yılmaz’ı Semi contak Mehmet Hocaoğlu’u mağlup ederek 3 ayrı kategoride birinciliklerin sahibi oldu.

Büşra Turan

Ayrıca Türkiye Kempo şampiyonasında 1992 doğumlu Osman Eray Karademir, 2016 da Bingöl’de özel harekat şehit olan dayısı anısına yarışan sporcumuz Büşra Turan, kürsüde resmini açması büyük takdir topladı.

Açılış Konuşmaları

Türkiye Kempo Federasyon başkanı Halis Avşar açılış konuşması ardından KKTC Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç’e de söz verilerek konuşma yaptı. Türkiye Kempo Federasyon başkanı Halis Avşar tarafından KKTC Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç’e plaket, KKTC Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Federasyon başkanı Halis Avşar ve yönetime karşılıklı olarak plaket taktim etti.

Kafilemiz Döndü

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından Asker & Polis Şehit/Gazi Özel Harekatçılar İthafen İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde yapılan Türkiye Kempo şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığında 10 sporcumuz bugün adaya döndü.

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27/06/2022 17:07