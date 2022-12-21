KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde son organizasyon olan Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonası yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonası İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Katılan Ülkeler

Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Türkiye, Azerbeycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan’dan oluşan 6 ülkenin 110 sporcuları katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi. 6 ülkenin katıldığı organizasyonda yapılan şampiyonaya Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Halis Avşar, As başkanlar Recep Küçükçavuş, Ahmet Nasırgah, eşi Nazlı Nasırgah ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Şampiyonlar Belirlendi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Selfdefence Kempo, Kempo Kata, Kempo Sabmıssıon, branşları olmak üzere 5 kategoride yapılan yarışmalarda sabah tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başladı. Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birinci, Türkiye ikinci, Türkmenistan üçüncü, Kırgızistan dördüncü, Kazakistan beşinci, Azerbeycan altıncı oldu.

Antrenör ve Hakem Eğitim Gelişim Semineri

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyona öncesinde Kempo (IKF) Uluslarası Hakemlerinden Merkez Hakem Komitesi başkanı Sihame Oscar Özçiçek tarafından antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri verildi. Hakem seminerine Vedat Yayar, Cuma Öztürk, İbrahim Özgül, Ramazan Şeker, Hatice Erdem, Elif Öztürk, Beyza Turan, Meryem Yayar, Nazan Akbaba, Antrenörler Mehmet Erdem, Nazime Yayar, Ekim Özgüvenli, Tufan Şimşek, Umar Abdulaziz, Ramazan Uğuroğlu, Yaşar Hocakow katıldı.

Açılış

Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonasın saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, ISKA Avrupa başkanı Davut Sidal yaptıkları konuşmaların ardından plaket tektim edildi.

Ödül Töreni

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyona sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye ülke sporcularına kemerleri, kupaları katlım belgeleri Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Halis Avşar, As başkanlar Recep Küçükçavuş, Ahmet Nasırgah, ISKA Avrupa başkanı Davut Sidal tarafından verildi.

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21/12/2022 15:53