KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde son organizasyon olan Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonası yapılıyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilecek olan Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonası 16-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Azerbeycan, Türkmenistan, Kırgızistan, İran’dan oluşan 6 kulübün sporcuları katılacak. 6 ülkenin katılacağı organizasyonda müsabakalarda genel toplamda 110 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan şampiyonaya üst düzey bürokratların da katılması bekleniyor. Şampiyonaya Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Halis Avşar ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

5 Branşta yarışmalar Yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Selfdefence Kempo, Kempo Kata, Kempo Sabmıssıon, branşlarında yarışmalar yapılacak. 16 Aralık Cuma ülkemize gelecek olan sporcuların tartı işlemlerinden sonra 17 Aralık Cumartesi sabah saat 08:30 antrenör hakem semineri ardından müsabakalar saat 11:00 de başlayacak müsabakaların ardından saat 15:00 de seramoni ve açılış konuşmaları yapılacak.

Antrenör ve Hakem Eğitim Gelişim Semineri

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilecek olan Kempo Uluslararası Kıbrıs Open Cup şampiyona öncesinde 17 Aralık Cumartesi sabah 08:30 da Kempo (IKF) Uluslarası Hakemlerinden Merkez Hakem Komitesi başkanı Sihame Soghar Özçiçek tarafından antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri de verilecek.

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08/12/2022 09:49