Kempocular deneyim kazandı
Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım Ukrayna’nın Kıev şehrinde gerçekleştirilen Combat Ju-Jitsu dünya şampiyonası katıldı.
23/08/2021
Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım Ukrayna’nın Kıev şehrinde gerçekleştirilen Combat Ju-Jitsu dünya şampiyonası katıldı. Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Özper Özorun’dan oluşan Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım Combat Ju Jitsu Dünya Şampiyonasına katıldı.
18-23 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın Kıev şehrinde gerçekleştirilen Combat Ju-Jitsu dünya şampiyonasına yaklaşık 19 ülkeden 360 sporcunun yarıştığı müsabakalara ilk kez katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Özper Özorun’un ilk maçlarını kazanmasına rağmen elemelerde dereceye giremedi.
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından hazırlanan 18 maddelik ortak işbirliği protokolü imzalandı. Avrupa Ju Jitsu Federasyon başkanı Vladyslav Shypinksyi, Türkiye Ju Jitsu Federasyon başkanı Hulusi Elmas, Genel Sekreter Münir Çeliktutan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu, Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç ortak işbriliği protokoluna imza koydular.