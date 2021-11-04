Kempo’da büyük başarı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilen 17.İKF (Uluslararası Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonasında 2 gümüş, 7 boronz madalya, toplamda 9 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

16-18 yaş grubu Büşra Turan, Semi Kempo 65 kg Türkiye’li rakibi Fatmagül Kabuk’u yenerek Dünya 3.sü, U16 yaş grubunda Tarık Yayar Semi Kempo 60 kg’da Endonezya’lı rakibi RakaNatawijayaRaharjo’yu yenerek Dünya 2.si oldu/ Yayar, Full Kempo kategorisinde ise Romanya’lı rakibi GaroafaAlexandru’ya yenilerek Dünya 3.lüğünü aldı.

U16 yaş grubunda Mertsan Çakırlı 90 kg Semi ve Full Kempo kategorisinde Dünya 3.lüğü, 21-38 kategorisi Can Uğuroğlu 65 kg Semi Kempo kategorisinde5.nci, Full Kempo kategorisinde ise Dünya 3.sü oldu. 21-38 yaş kategorisinde ise MustafaBürüncük 65 kg Submission kategorisinde HichamDjouahir’i yenerek Dünya 3.sü olurken, Knockdown kategorisinde AndreiFiazanov’a kaybederek Dünya 3.lüğünü aldı.

21-38 yaş kategorisinde Ekim Özgüvenli ise 80 kg Submission kategorisinde finalde mücadele etti. Özgüvenli, Fransız rakibi AlixJeanguillaume’ye yenilerek Dünya 2.si oldu.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 13:03