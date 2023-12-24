Kenan attı Juve kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti.
24/12/2023
Juventus'ta ilk kez 11'de maça başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekipteki ilk gol sevincini yaşadı.
Frosinone, 51. dakikada Jaime Baez ile beraberliği yakalarken, 81. dakikada sahneye çıkan Dusan Vlahovic, Juventus'a galibiyeti getirdi.
Kenan Yıldız (18 yıl, 233 gün), Juventus formasıyla Serie A'da gol atan en genç yabancı oyuncu oldu.
Juventus, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek 2'inci sırada yer alırken, Frosinone 19 puanla 14'üncü sırada kaldı.