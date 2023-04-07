Kenan Ayaz davasında Brüksel Üniversitesi’nden akademisyen ifade verdi

Almanya tarafından PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında AB tutuklama emri çıkarılan, akabinde Güney Kıbrıs’tan çıkış yapmak isterken tutuklanan Kenan Ayaz’ın dünkü duruşmasında Brüksel’de bir üniversitede görevli Eric David isimli bir akademisyenin görüşlerine başvurulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; Almanya’ya iade talebiyle tutuklanan Kenan Ayaz’ın yargılanma sürecinde dün bir duruşma daha gerçekleştiğini, duruşmada, Ayaz’ın avukatları tarafından görüşleri dinlenmesi talep edilen “Özgür Brüksel Üniversitesi” (Universit Libre de Bruxelles) Uluslararası Hukuk Fakültesi’nin emekli öğretim görevlilerinden Eric David’in dinlendiğini yazdı.

Habere göre dünkü duruşmada David özetle, PKK ile Türkiye arasında bir “terörizm durumu değil iki örgütlü varlık arasında silahlı çatışma olduğu” tezini dile getirerek PKK’nın bir terör örgütü olmadığı iddiasını mahkemeye argümanlar sunarak öne sürdü.

Gazete, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da yapılacağını, kararın ise 19 Nisan’da açıklanmasının beklendiğini vurguladı.

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07/04/2023 11:28