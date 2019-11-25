Kenan Evren adı her yerden siliniyor

Türkiye’de 12 Eylül darbe döneminin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adı, okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan siliniyor. Ankara’nın Evren ilçesinin de adı değişecek.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un TBMM'de gündeme getirdiği bu konuya Meclis tarihinde ender biçimde tüm partiler destek verdi.

Erol, “12 Eylül TBMM'yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren'in adı Ankara'nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir'' dedi.

Bu öneriye TBMM'de bulunan bütün partilerin temsilcileri destek verdi.

25/11/2019 17:51