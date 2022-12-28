Kenan Işık'ın eşi Beril Işık güzel haberi verdi!

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28/12/2022

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Kenan Işık'ın eşi Beril Işık güzel haberi verdi!

Spor yaparken düşüp sakatlanmasının ardından uzun yıllardır yatağa bağlı bir yaşam sürdüren Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgilendirme yapılıyor. Kim Milyoner Olmak İster programı ile izleyici karşısın çıkmış olan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, eşinin sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi. Güzel haber Işık'ın hayranlarını heyecanlandırdı.

2014 yılında spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Beril Işık'tan güzel haber geldi.

BERİL IŞIK KENAN IŞIK HAKKINDA GÜZEL HABERİ VERDİ

Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" diye konuştu.

Haber Global'de yer alan habere göre; Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.

28/12/2022 21:51
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TAGS: Kenan Işık’ın eşi Beril Işık güzel haberi verdi!
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