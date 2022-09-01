Kenan Karaman Almanya'ya geri döndü

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı.

28 yaşındaki futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile anlaştı.

Takıma katıldığı günden itibaren beklentilerin uzağında kalan Milli futbolcu ile sözleşme feshi gerçekleşti.

900 bin avroluk alacağından vazgeçen Kenan, Almanya’da sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imzalayacak.

Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Kenan, 2 kez fileleri sarstı, 2 de de asist yaptı.

Transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Beşiktaş'ta büyük hareketlilik beklenmiyor.

Siyah beyazlı ekibin önceliği stoper takviyesi yapmak.

Beşiktaş'In gündeminde Koray Günter ve Kaan Ayhan yer alıyor.

Ancak yönetim, maliyet açısından kendisini zora sokacak bir futbolcuyu kadrosuna katmak istemiyor.

Takım içindeki maaş dengesini bozmayı düşünmeyen yönetim, bu yüzden Jason Denayer'in transferine onay vermedi.

Belçikalı oyuncunun 2 buçuk milyon avroluk maaş beklentisi vardı.

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01/09/2022 14:35