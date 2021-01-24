Kenan Kurtdemir'in organları 3 kişiye hayat verdi

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası ile hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir'in organları üç kişiye hayat oldu.

Kurtdemirin bağışlanan kalp ve böbrekleri başaralı bir şekillde üç hastaya nakledildi.

Kurtdemir'in kardeşi Anıl Kurtdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Kenan'ın kalp ve böbrek nakilleri az önce başarılı bir şekilde gerçekleşip 3 kişiye hayat oldu yaşayıp yaşatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı..

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24/01/2021 18:33