Kenan Oshan: Futbol hayatımı sonlandırdım

Doğan Türk Birliği futbolcusu Kenan Oshan, futbol hayatını sonlandırdığını açıklayarak Doğan'ın Kenan'ı olarak anılmak istediğini belirtti. Kenan Oshan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Şu an bunu yazmayı bu hislerde olmayı hiç istemezdim ama yaşadığım tüm süreç beni bu noktaya getirdi. Daha 5 yaşında armasına olan aşkımdan mücadele verdiğim antrenmanlarına gitmek için gün saydığım, o dönemler babam Caner Oshan kulübümüzün A takım teknik direktörüyken beni antremanlarda hava soğuk hasta olmamam için antremanlara götürmezken bu işe aşkımdan sevgimden dolayı arabasını bagajına saklanıp antremanlara gittim. Oynamaya başladıktan sonra da bu güne kadar hiç bir şartta takımımı yalnız bırakmadım, gerek kanlı formayla gerek tek omuzla gerekse de sayısız iğne ile çıktığım maçlarda mücadelemi tam vücutmuş gibi vermeye çalıştım. Verdiğim bu mücadelenin haklı gururunu yaşıyorum. Tüm bunlardan sonra futbol kariyerimde en verimli olacağıma inandığım bu dönemde aşık olduğum Doğan Türk Birliği armasına karşı rakip olmaya onur ve gururum müsade etmeyeceği için futbol hayatımı sonlandırıyorum. Ben sadece Doğan Türk Birliği'nin Kenan’ı olarak anılmak istiyorum.Bu döneme kadar üzerimde emeği olan hocalarım Oğuz Aygın , Şener Ozdevrim, rahmetli Cenker Kaya , Afün Girgen ve Caner Oshan'a teşekkürü bir borç bilirim. Herkese onurlu ve gururlu bir hayat diliyorum."

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04/07/2022 22:09