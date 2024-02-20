Acı kayıp! Kenan Oshan hayatını kaybetti

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20/02/2024

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Acı kayıp! Kenan Oshan hayatını kaybetti

Yıllarca Doğan Türk Birliği camiasında gerek futbolcu gerekse teknik direktör olarak hizmet eden Caner Oshan’nın babası ve futbolcu Kenan Oshan’ın dedesi  olarak tanınan değerli isim Kenan Oshan hayatını kaybetti. Kenan Oshan‘ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Doğan Türk Birliği tarafından yapılan başsağlığı açıklamasında, "Camiamızın ve merhumun ailesinin başı sağ olsun. Işıklar içinde yatsın" ifadelerine yer verildi.

20/02/2024 09:53
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TAGS: Kenan Oshan
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