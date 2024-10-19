Kenan Oshan'ın ayak tarak kemiği kırıldı

Doğan Türk Birliği'nin başarılı futbolcusu Kenan Oshan'ın bugün oynanan Yeşilova maçında ayak tarak kemiği kırıldı.

Lige iyi başlayan ve beş maçını da kazanan Doğan T.B.'nde farklı görev bölgelerinde istikrarlı performansıyla katkı koyan Kenan ikili mücadele sırasında Weston'un ayağına basması ile ilk yarıda sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam etti ve 82. dakikada yerini Koral'a bıraktı.

Maç sonrası Dr. Hasan Gümüşdağ'ın kontrolündeki tetkiklerinde ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Kenan'ın ayağı alçıya alındı.