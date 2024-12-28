Kenan Özer: Şampiyonluk için geldim..

Türkiye’de önemli başarılara imza atan Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer futbol hayatının son döneminde KKTC’ye döndü.

Geçtiğimiz yıllarda kısa dönem Dumlupınar forması da giyen Özer, bu kez şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü forması giyecek.

Özer, imza töreninin ardından transfer ile ilgili düşüncelerini şu ifadelerle paylaştı:

21 yıl sonra yuvaya dönüş vakti..Futbol hayatıma doğduğum,büyüdüğüm topraklarda ülkemizin en köklü kulüplerinden @magusaturkgucu kulübü ile devam edeceğim..Transferimde emeği geçen başkanımız Koral Bozkurt ve Kemal Mahirel abim’e çok teşekkür ediyorum..Tüm gücümüzle çalışıp şampiyon olacağız inşallah.