Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı meclise girdi

Türkiye'de cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için eski milli motosiklet yarıçısı Kenan Sofuoğlu ve eski mili futbolcu Alpay Özalan AKP'den, geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan Saffet Sancaklı yine MHP'den milletvekili adayı gösterilmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre;



Eski motosiklet yarışcısı Kenan Sofuoğlu, AKP Sakarya milletvekili seçildi.



Eski milli futbolcu Alpay Özalan, AKP İzmir milletvekili seçildi.



Geçtiğimiz dönemde de MHP milletvekili olan eski milli futbolcuSaffet Sancaklı, MHP Kocaeli milletvekili görevini sürdürecek.