Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn dünyanın en hızlı çocuğu oldu
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünyanın en hızlı çocuğu oldu.
20/08/2024
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu rekor kırdı.
Kullandığı araçlarla gündeme gelen Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu oldu.
Zayn Sofuoğlu, babasının desteğiyle bir otomobil kullanarak saatte 312 km hıza ulaştı.
Sofuoğlu'nun rekor kırdığı anlar "5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu" sözleriyle paylaşıldı.
Zayn Sofuoğlu'nun yaşı konusunda yapılan yorumların ardından sosyal medya hesabından kimlik fotoğrafı paylaşıldı.
Paylaşılan kimlik fotoğrafının altına, "5 yıldır 5 yaşında diyenlere gelsin o zaman" notu düşüldü.20/08/2024 09:32