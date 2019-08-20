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“Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” adlı kitap yayınlandı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” adlı bir kitap yayınladı. 

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20/08/2019

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“Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” adlı kitap yayınlandı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” adlı bir kitap yayınladı. 

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumundan öğrencilik yıllarına, doktorluğa başlamasından gazeteciliğe, siyasi parti kurma çalışmalarından, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile Cumhurbaşkanı Muavinliği seçilmesine ve emekliliğine kadar aldığı görevler ile ölümüne kadar olan süreçte yaşam hikayesini konu alıyor.

Akile Ruh Ekizoğlu ve Nihat Ekizoğlu’nun hazırladığı ve Altay Sayıl’ın danışmanlığını yaptığı kitap 166 sayfadan oluşuyor.

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TAGS: haber, kıbrıs, Dr. Fazıl Küçük Vakfı,
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