Kendi Ayağına Sıkmak ve KKTC

Geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi bir KKTC vatandaşının Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şans oyunu salonunda 2 milyon 262 bin TL kazanmasını ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi’ yasasına aykırı bularak söz konusu şahsa para cezası ve kazanmış olduğu paraya da el konulmasına karar vermiştir.

Yargının kararı yürürlükte bulunan yasalara bağlı olarak doğrudur. Ancak bu yasalar ‘doğru’ mu?

Yasal olarak oynatılan bir şans oyunundan kazanılan parayı Yargıçlarımız yürürlükteki yasalara bağlı olarak ‘Suç Geliri’ olarak tanımlamış ve cezayı buna bağlı olarak açıklamışlardır. Sanıyoruz ki yargıçlarımız da yasalardaki anomalilerin farkında olarak cezayı ‘iyi halden’ dolayı asgari düzeyde açıklamışlardır.

Ancak aynı parayı ayni oyundan bir başka ülke vatandaşı, örneğin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kazanmış olsaydı, kazanılan para ‘Suç Geliri’ olarak tanımlanmayacaktı. Kazanan şahıs parasını alıp elini kolunu sallayarak şans oyunu salonundan çıkacaktı.

Kararı veren yargıçlarımız doğru karar vermişlerdir. Yanlış olan yasanın bu şekilde uygulanmasına neden olan siyasilerimizdir. Yasa yapan siyasiler, uygulayanlar yargıçlardır. Bu kararın uluslararası düzeyde hem siyasi hem de hukuki sonuçları olacaktır. Güneydeki malum kesim kararı fırsat bilerek KKTC’de kara para aklandığının kendi mahkemelerimizce tescillendiğini iddia etmeye başlamışlardır.

Bu karar her yıl, suç gelirlerinin önlenmesiyle ilgili ABD ve FATF tarafından hazırlanan raporlara büyük bir ihtimalle ‘KKTC’de suç gelirlerinin aklanması vakası’ olarak girecek ve ülkemizle ilgili şaibelerin artmasına da neden olacaktır.

Halbuki ayni şans oyunu Güneydeki Casinolarda da oynanmaktadır. Maalesef gerçeklik şu ki burada mahkum olan KKTC vatandaşı bu parayı Güneydeki casinolarda kazanmış olsaydı, para tamamen yasal olacaktı!

Aynı oyundan kazanılan para Kuzeyde kazanılınca ‘kara’, Güneyde kazanılınca ‘temiz’ olmakta.

Maalesef verilen kararın içerdiği bir mesaj da budur: Kuzeyde oynamayın, Güneyde oynayın.

Yürürlükte olan Şans Oyunları Yasasında gerekli değişiklikleri yapma cesaretini gösteremeyip, topu taca atan siyasilerimizin kararlarının neticesidir bu. Topu taca atan sadece iktidar milletvekilleri değildir ama; topun taca atılması için seyirciyi coşturan muhalefet milletvekilleri de aynı derecede suçludurlar. Bu gelişmelerle ilgili olarak tüm siyasiler ne yapılması gerektiğini; oyunun adil, şeffaf, çağdaş bir şekilde nasıl oynanması gerektiğini bilmekte ancak bunu başarmak yerine, zamanlarını birbirlerini marke ederek geçirerek KKTC’ye maç kaybettirmektedirler. Üzgünüz ama durum bundan ibarettir. Kendi ayağımıza bir kez daha sıkmış olduk...

BU BİR İLANDIR