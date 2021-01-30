Kendi iç barışını sağlayamayanlar, 'toplumsal birliktelik' mi sağlayacak?

Hükümet edenlerin birçok konudaki başarısızlığına, özellikle de Covid-19 mücadelesindeki yanlışlardan dolayı ülkeyi kapanmasına neden olmalarına yönelttiğimiz eleştirileri bazı kesimler acımasız buluyor, şimdi birlik beraberlik zamanı olduğunu söylüyorlar, “Olan olmuş, deşmeyelim şimdi önümüze bakalım, hep birlikte bu sorunu çözelim” diyorlar…

Olan olmuş, önümüze bakalım, hep beraber sorunu çözelim ha? Olan olmuş da bu olanlara gelene kadar ülkeyi yönetenler ne yapmış, hiç bakmayacak mıyız? Yanlışlarının hesabını sormayacak mıyız? “Olan olmuş, önümüze bakalım” dedikçe önümüz biraz daha karanlıklaşıyor.

Yıllarca zaten bu zihniyetten kurtulamadığımız için felaket bir durumdayız. “Olan olmuş” diyerek bu olanların nedenini sorgulamıyoruz. Hep bir yeni sayfa, beyaz sayfa açma derdindeyiz ama bunca çirkef içinde açacağınız sayfa kesinlikle beyaz kalamaz. Çirkefe batmış kirli ellerle açılan sayfanın temiz kalması mümkün değil…

Olan olmuş da neden böyle olmuş? Buna neden olanlardan hesap sorulmayacak, bu kişiler de hesap vermeyecek mi? Zaten hesap vermedikleri için sürekli olarak aynı yanlışları, aynı istismarları, aynı ihmalleri, aynı beceriksizlikleri tekrarlayıp duruyorlar. Bir de bize duygu sömürüsü yapıyorlar, “gecemizi gündüzümüze kattık, ailemizden uzak kaldık, sağlığımız bozuldu” diye.

Tamam da duygularımıza dokunmaya çalıştığınız bu hassas durumları tekrarlamak, hata yaptığınız gerçeğini değiştirmiyor ki? Siz uykusuz kalıyorsunuz, siz ailenizden uzak kalıyorsunuz, sağlığınız da bazı sinyaller veriyor ama öte taraftan koca bir ülke uçuruma sürükleniyor, işyerleri kapanıyor, insanlar işsiz aşsız kalıyor, hatalarınız yüzünden insanlar canından oluyor, büyük resme mi bakalım yoksa sizin duygu sömürülerinize mi?

Bizi kandırmaya çalışmayın lütfen. Siz Covid-19 salgını süresince bile kendinizi, politik çıkarınızı düşündünüz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilesiniz diye bu ülkede yapmadık şey bırakmadınız. O günden beri siyasetin de ülkenin de dengesi bozuldu.

Seçimi kazanabilesiniz diye Covid-19 salgınında dahi partizanca istihdam da dahil, devletin bütün olanaklarını kullandınız. Covid-19’un ülkemizde görüldüğü Mart 2020’de gerçekten de yeni bir sayfa açılabilir, vatandaşlar arasında eşitlik sağlayabilirsiniz ama bu fırsatı değerlendirmediniz, çünkü seçimi kazanabilesiniz diye eskiden bildiğiniz yöntemleri kullandınız, ezberinizi bozmadınız…

Seçimi kazanabilesiniz diye ne Covid-19 kurallarına uydunuz, ne de YSK kurallarına… Ne yasa umurunuzda oldu ne tüzük ne kural ne de etik... Hepsini çiğnediniz, ülkeyi parçaladınız, darmadağın ettiniz… Halka “yapma” dediğiniz her şeyi kendiniz yaptınız… Yetmedi, ülkeyi hükümetsiz bıraktınız, UBP kurultay kavgalarıyla, meclis başkanı seçme gerginlikleriyle bu ülkeyi boş yere oyaladınız. Yapmanız gereken hiçbir şeyi yapmadınız…

Covid-19 sürecinde ekonomik çöküntüye zaten çare bulamadınız, reel sektör ve çalışanları perişan oldu. İşçiye verdiğiniz 1500 TL’yi bile zamanında ödeyemediniz. Öyle yanlış uygulamalar yaptınız ki toplum parça parça oldu. Hani şimdi diyorsunuz ya “birlik olalım, hep beraber bu sorunu çözelim” diye, bunu söylemeye yüzünüz mü var? Siz bu ülke insanının birlik olmasına, dayanışmasına değil, parçalanmasını yol açtınız. Üstelik de öyle bir parçaladınız ki bu parçaları bir araya toplamak hiç kolay değil artık...

Ekonomik çöküntüye çare olamayanlar, maalesef sağlık konusunda da iflas etti, sınıfta kaldı. “Başarılıyız” diye bir şımarıklık tutturdunuz, çok yanlış kararlar aldınız, ileriyi göremeyerek zamanında tedbirler alamadınız, hiçbir denetim yapmadınız ve sağlıkta da çöktük. Covid-19 salgını bizi yendi, vakalar da ölümler de arttı ve ülkeyi kapatmak zorunda kaldınız. 11 ayı geride bıraktık, halen hekim eksikliğinden, hemşire eksikliğinden söz ediyor, ‘Acil Durum Hastanesi’nin personele ihtiyacı olduğunu konuşuyorsak, biz neyi başardık acaba?

Şimdi durum perişan, başladığımız noktadan bile gerideyiz ve nihayet bir kriz merkezi kurulmasından bahsediliyor. Peki biraz geç kalmadınız mı? Hükümet salı günü muhalefet partileri ile toplantı yapacakmış da hep birlikte ne yapılacağına bakacaklarmış… O nedenle “Kavgayı, eleştiriyi bırakın, hep birlikte bu sorunu çözelim” diyorlar. Kendince başarı öyküleri yazıp, pembe bulutlar üzerinde uyurken ve partizanca işler yaparken, kimseden yardım istemiyordunuz da şimdi mi hep birlikte sorunu çözeceğiz? Zor, çok zor…

Öncelikle bu topluma bir özür borcunuz var, başarısız olduğunuzu itiraf etmelisiniz ama biliyorum bunu yapamayacaksınız. Bunu yapmayacaklar, hükümet edenlerin hatalarından ders çıkaracağını sanmıyorum. Başka ülkelerdeki vaka artışlarına dikkat çekiyorlar, vatandaşın kurallara uymadığını söylüyorlar, yani “olumsuzlukların nedeni biz değiliz” demek istiyorlar. Yani suçlunun Covid-19 ve vatandaş olduğunu ima ediyorlar. Kendileri ak pak…

Hükümetin muhalefetle salı günü yapacağı toplantıdan bir şey çıkacağını mı sanıyordunuz? Hiçbir şey beklemeyin… Önümüzde erken seçim ve kurultay olduğu sürece hükümetin dikkati ülke sorunlarında ve vatandaşta olmayacak. Mesela kapanan günler için hükümetin reel sektör için bir formülü var mı? Hayır yok ve olmayacak da…

“Olan olmuş, deşmeyelim şimdi önümüze bakalım, hep birlikte bu sorunu çözelim” demekle olmuyor… Sözle olmaz… Önümüze nasıl bakacağız? Önümüz karanlık, hem de çok karanlık… Bakın, ülkede yığınla sorun varken, küresel ölümcül bir sorunla uğraşırken, halen hatalarını kabul etmeyen, hala partizanca uygulamalar, atamalar, kıyak sağlamalara devam eden, aşılama programına bile torpil karıştıran bir hükümet var karşımızda… Hükümetin büyük ortağı UBP, kendi iç barışını bile sağlayamamışken, “toplumsal birliktelikten” söz etmek ve bundan bir şey beklemek mümkün mü? Değil, çok zor… Göreceksiniz, yine benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz ve benzer şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Tabii böyle kendi kendimize yakınmakla da bir şey olacağı yoktur...

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30/01/2021 20:59