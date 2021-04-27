Günlerdir okuyorum…

Hatta sokaklarda dinliyorum, duyuyorum..

Duyduklarım da hiç iç açıcı şeyler değil…

Ağza alınmayacak kelimeler, küfürler…

Git boğazını sık desen, boğazını sıkacak, o derece…

…..

Nereden mi bahsediyorum?

Hani Dünya’ya kendimizi tanıtmaya çalışırken, nasıl tanıtmaya çalıştığımızdan…

….

Bir eylem oldu…

Giden gitti…

Federasyon düşüncesini savunanlar bu eylemde buluştu…

Bu görüşü desteklemeyenler ise, eylemde yerini almadı…

Bir de koronadan korkanlar vardı, onlar da gitmek istemedi…

Olay bu…

Saygı çerçevesinde, insanlar birbirine “neden federasyonu desteklediğini” veya “neden desteklemediğini” anlatabilmeli…

Hani düşünce özgürlüğü diyoruz ya, hani herkes hür, olması gereken bu..

Ama yok, ipin ucu kaçtı…

Eyleme gidenlere ağır hakaretler, küfürler…

Bir yandan da “Korona var, bu eylem riskliydi” diyen doktorlara saldırılar…

Ne oluyoruz? Kimiz biz?

Hepimiz Kıbrıslı değil miyiz?

Burada doğanı da, yıllar önce buraya geleni de öyle..

Toplum nezdinde Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yapılmaya çalışılıyor…

Bundan yola çıkarak da halkı kutuplaştırma…

Yok böyle bir şey…

Olamaz…

Kıbrıslı Türkiyeliyi istemez konusu, yıllardır çarptırıldı…

Belki de siyasete alet edildi…

Nasıl kötü bir şey, nasıl yanlış…

Kendi içimizde bölündük biz…

Ülkemizde, burada…

Kardeşçe, dostça konuşmayı unuttuk…

Şu dönemlerde; bazı sağcılar bazı solcularla, bazı solcular bazı sağcılarla muhatap olmak istemedi…

Sağı-solu- her şeyden önce insanız biz insan…

Ne kimse eyleme gitmedi diye hakareti hak ediyor, ne de eyleme giden küfürü…

Ne de bu süreçte canla başla çalışan doktorlar, korona yüzünden, yaptığı açıklamalarla, eleştiriyi hak ediyor..

45 Yaşında korona belası yüzünden ölen annemize rahmet diliyorum…

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27/04/2021 12:48