“Kendi insanımıza mutluluk ve refah verebilmek için çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “kendi insanımıza mutluluk ve refah verebilmek için bütün imkânlarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Turizm ve Ekonomi Çalıştayı bugün Girne Acapulco Otel’de yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasına Azerbaycan’da yaşanan olaylara değinerek başladı ve şehit verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halk Bankası Kıbrıs Müdürü ve eşi Sibel Tatar’ın titiz çalışmaları sonucu çalıştayın düzenlendiğini belirterek, Halk Bankası Müdürü ve çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Turizmin adanın lokomotif ve en önemli sektörü olduğunu dile getiren Tatar, 1974’ten önce Kıbrıslı Türklerin bu sektörde var olmadığını Maraş’ın ise turizmin en önemli noktası olduğunu belirtti.

Maraş’ın topraklarının Vakıflara ait olduğunu söyleyen Tatar, 1871’de Türklerin adaya gelerek Vakıflar İdaresi’ni kurduklarını ve Maraş’ın vakfedildiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin haksızlığa uğradığını söyleyen Tatar, İngiliz sömürge dönemi ve sonrasındaki zor şartlarda bile turizm faaliyetlerinde yer almaya çalıştıklarını kaydetti.

O yıllarda İşadamı Asil Nadir’in babası İrfan Nadir ve Con Aziz’in turizm alanında bazı çabaları olduğunu dile getiren Tatar, Ünal Çağıner’in de girişimci olarak bu bölgede hiçbir şey yokken Acapulco Otel’i kurduğunu, devasa bir eser ortaya çıktığını ve bugünlere geldiğini söyledi. Tatar, Ekonomik Örgütler Platformu’na da çalıştaya verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Barış Harekatı sonrasında tüm izolasyon ve engellere rağmen Türkiye üzerinden bağlantılarla ülkeye turist taşımaya başlandığını söyleyen Tatar, ilk gelen turistlerin de ülkeden daha önce ayrılan yurttaşlar olduğunu belirtti.

Turizm alanında başarılanların küçümsenecek başarılar olmadığını söyleyen Tatar, ülkede Kıbrıs Türkü’nün kendi devleti altında sivil toplum örgütleriyle birlikte mücadele verdiğini, çevreyi koruyarak turizmi yaratmak adına burada çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Dengeli bir şekilde turizm faaliyetlerinin ülke bütününe yayıldığını söyleyen Tatar, tanıtımın önemine değinerek, Türkiye’nin turizm faaliyetlerinin tanıtımının yapıldığı alanlarda KKTC’nin de tanıtımının yapıldığını vurguladı.

Tatar, Türkiye’nin desteğiyle bütün dünyada KKTC’nin turizm potansiyelinin, tarihinin, kültürünün, geçmişinin tüm dünyada tanıtıldığını dile getirdi.

-“Maraş açılımıyla ciddi artış gördük”

“Maraş açılımıyla KKTC’nin turizm ve ekonomik potansiyelinde ciddi bir artış gördük” diyen Tatar, eleştirenlerin de açılımın sağladığı katkıyı gördüğünü kaydetti.

Bugüne kadar 700 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini söyleyen Tatar, Maraş’ın açılmasının KKTC’nin turizm potansiyelini artıran bir hamle olduğunu söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinden ötürü teşekkür etti.

Tatar, Maraş açılımına tepkiler de olduğuna işaret ederek “Ama büyük siyasette cesur bir adımlar atmak lazımdır, biz bunu başardık” dedi.

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14/09/2022 19:27