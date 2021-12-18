Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yeni kararına göre 24 Aralık'tan itibaren 'kendi kendine antijen testi' yapılabilecek. Eczanelerden satın alınacak kitlerle yapılacak testlerin sonuçları ADAPASS uygulamasında ya da başka herhangi bir yerde kullanılamayacak. Karara göre, kendi kendine test yapanlar, POZİTİF çıkmaları halinde, çift çizgili kitin görütüsünü 0539 117 5223 numaralı whatssapp hattından sağlık ekiplerine iletmek zorunda olacak. Sağlık Komitesi ayrıca ülkemizde kulanılacak PCR/antijen test kitlerinin CE-IVD sertifikalı olmasını da zorunlu kıldı.

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18/12/2021 08:50