‘Kendi kendine test’ uygulaması başlıyor…İşte detaylar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kişilerin isteğe bağlı olarak eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile kendi kendine test yapabilmesine ilişkin uygulamanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlaması bekleniyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında, 15 Aralık’ta alınan karar kapsamında, kişilerin isteğe bağlı olarak eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile “Kendi Kendine Test” yapabilmesine olanak tanınması ilişkin kararın bugün uygulamaya girmesi öngörülüyordu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) “Kendi Kendine Test” uygulamasına ilişkin sorularını yanıtında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce alınan söz konusu kararın uygulanması için İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin test kitlerinin tedarik edilmesine ilişkin gerekli prosedürleri tamamlaması gerektiğini ve bunun ardından uygulamanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde başlayacağını söyledi.

“‘KENDİ KENDİNE TEST’ UYGULAMASI RESMİ ADAPASS SİSTEMİNE GEÇMEYECEK VE HERHANGİ BİR YERDE GİRİŞTE KULLANILAMAYACAK”

Müsteşar Oygar, “İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin antijen testlerinin ülkeye getirebilmesi için bazı prosedürler var. Bunların tamamlanması lazım. Bu prosedürlerin çok kısa bir sürede tamamlanarak, ‘Kendi Kendine Test’ uygulamasının birkaç gün içerisinde başlayabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Oygar, kendi kendine yapılacak testlerle Adapass sistemine giriş yapılmayacağını ve herhangi bir yerde kullanılmayacağına işaret etti. Sağlık Bakanlığı’nın resmi Covid-19 test uygulamasının devam ettiğine işaret eden Oygar, Kovid-19 aşısı olan kişilere Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda ve eczanelerde hızlı antijen testlerin ücretiz olduğunu hatırlattı.

Oygar, “Kendi kendine test uygulaması resmi Adapass sistemine geçmeyecek ve herhangi bir yerde girişte kullanılamayacak. Bu uygulama kişilerin, aile, akraba, arkadaş ziyaretlerinde, toplu buluşmalarda kendi kendilerini kontrol etmek istemeleri halinde kullanılabilecek” diye konuştu.

“KENDİ KENDİNE YAPILAN TESTİN POZİTİF ÇIKMASI HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI ZORUNLUDUR”

Müsteşar Oygar, kendi kendine yapılan testin pozitif çıkması halinde ilgili sağlık birimlerine bildirim yapılması gerektiğine işaret ederek, “Kişiler, testleri pozitif çıkarsa mutlaka bize ulaşsınlar. Zaten bu zorunludur, bilgi verilmeyen durumlarda idari para cezası uygulanır. Cezadan öte, insanların, kendi kendilerini, ailelerini, sevdiklerini ve toplumu korumaları için mutlaka bildirmeleri gerekir” diye konuştu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına göre, kendi kendine yapılan testin pozitif çıkması halinde ise 0539 117 5223 no’lu telefon numarasına çift çizgi görülecek şekilde test kitinin (kasetinin) fotoğrafının Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj olarak gönderilmesi gerekiyor.

“KOVİD-19 TEMASLISI OLAN YA DA CİDDİ KOVİD-19 SEMPTOMLARI BULUNAN KİŞİLER KENDİ KENDİNE TEST YAPMASIN, RESMİ KURULUŞLARA BAŞVURSUN”

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, Kovid-19 temaslısı olan ya da ciddi Kovid-19 semptomları bulunan kişilere kendi kendine test yapmamaları, resmi kuruluşlara başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

“ANTİJEN TEST KİTLERİ EZCANELERDEN SATIN ALINABİLECEK, FİYAT HENÜZ BELİRLENMEDİ”

“Kendi Kendine Test” uygulamasının ülkede başlamasıyla birlikte, kendi kendine test yapmak isteyen kişilerin antijen test kitlerinin eczanelerden satın alınabileceğini belirten Oygar, antijen test kitleri için henüz bir fiyat belirlenmediğini ancak ileriki günlerde İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin fiyat konusunda bir seviye belirleyeceğini söyledi.

“Kendi Kendine Test” uygulamasında kişilerin satın alabileceği antijen kit sayısında bir kısıtlama olup olmadığının sorulması üzerine Oygar, uygulamanın başlamasının ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında bu konuda bir karar alınabileceğini belirtti.

“KULLANMA KLAVUZLARI EZCANELERDE MEVCUT OLACAK; KLAVUZLAR İNGİLİZCE DİLDE DE HAZIRLANACAK”

Oygar, kendi kendine test yapmak isteyen kişiler için eczanelerde Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış kullanım kılavuzlarının mevcut olacağını da belirterek, bu kılavuzların şu an sadece Türkçe dilinde olduğunu ancak İngilizce olarak da hazırlanacağını kaydetti.

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24/12/2021 12:20