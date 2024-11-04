Kendilerini Uyaran Şahsı Darp Ettiler

Lefkoşa’da kendilerini uyaran bir şahsı ciddi şekilde darp eden 3 zanlıdan İlyas Elhouzoumi ile Saeed Saeed mahkemeye çıkarılırken, tutuklandığında üzerinde uyuşturucu bulunan üçüncü zanlı Ahmed Abdulaal 2 gün sonra mahkemeye çıkarılacak.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Ahmed Abdulaal, İlyas Elhouzoumi, Saeed Saeed’in 2 Kasım 2024 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa’ da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, kendilerini kız arkadaşlarına laf atmamaları yönünde ikaz ettiği gerekçesi ile Lefkoşa’ da sakin U.E.T (E-21-Öğrenci-TC)’in vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların ayni gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlılardan Ahmed Abdulaal’ın üzerinde uyuşturucu bulunduğunu ve ayrı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, huzurdaki 2 zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci statüsüyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti. Polis, Ahmed Abdulaal’ın ise 2 gün sonra hem darp hem de uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)