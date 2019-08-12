HABER KIBRIS

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Kendiliğinden oluşan değere sahip çıkılmadı

Bir simge haline gelen minibüs kaderine ter edildi. Simge minibüs günden güne çürüyor

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12/08/2019

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Kendiliğinden oluşan değere sahip çıkılmadı

Haber Kıbrıs-Özel

Esentepe’nin ve bölgenin simgesi haline gelen minibüs çürümeye terk edildi. Turistlerin, vatandaşların ve özellikle gençlerin önünde fotoğraf çektirdiği ve kendiliğinden bir değeri oluşan minibüsün bugünkü durumu içler acısı.

Yıllardır içindeki pislik ile gündeme gelen minibüs için hiçbir önlem alınmadı.

Minibüsün şimdiki halini gören vatandaşlar, “Esentepe’nin bir değeri haline gelmişti, bakılmadı, sahiplenilmedi, çürümeye terk edildi” yorumunda bulunuyor.

Haber Kıbrıs’a ulaşan Esentepeli vatandaşlar, minibüsün Kıbrıs’ta çok meşhur olduğunu ve bu hale gelmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan harabeye dönen minibüs akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

 

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TAGS: Kendiliğinden oluşan değere sahip çıkılmadı, haber, kıbrıs, esentepe, minibüs,
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