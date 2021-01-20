Kendini iş adamı olarak tanıttı, dolandırmaya çalışırken tutuklandı

Girne’de dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan S. C. Y. dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının 17 Ocak 2021 tarihinde bir internet sitesinde Mercedes G Vagon model aracını satılığa çıkaran O. U'ya mesaj atarak, kendisini tanınmış iş adamı H.F olarak tanıttığını söyledi.

Polis, zanlının müştekiye arabayı satın alacağını, adam gönderip devir işlemlerini yaptıktan sonra ödemeyi Girne'de faaliyet gösteren bir otelden alabileceğine dair mesaj attığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 18 Ocak’ta yakalandığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının sahtekârlıkla alacağı Mercedes aracı Girne’de faaliyet gösteren bir galeriye satmak üzere anlaşma yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydeden polis, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek, zanlı Yıldız’ın 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

(Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



20/01/2021 09:14