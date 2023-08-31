Kendini köpeğe dönüştüren Japon, ilham kaynağı olmak istiyor

Yüzbinlerce liraya mal olan bir dönüşümle kendini köpeğe çeviren Japon adam, yeni görünümüyle ilk kez kamera karşısında konuştu.

Adamın yeni köpek kişiliği Toco, bu dönüşüm için son iki yılda 12 bin 480 sterlinden (yaklaşık 420 bin TL) fazla para harcadı. Bu ilginç arzu pek çok kişinin dikkatini çekerek Toco'nun köpeğe dönüşme yolculuğunun internette viral olmasına yol açtı. Toco, kimliğini her gün gördüğü kişilerden, özellikle de iş arkadaşlarından gizlemek için gerçek görünümünü hiçbir zaman açığa vurmuyor.

Japon adamın, bir şişe kolayı yudumlamak ya da parkta dört ayak üzerinde dolaşmak gibi insanlara özgü ya da köpeklerin yaptığı aktiviteleri gerçekleştirirken çektiği videoları sık sık paylaştığı @I _want_to_be_an_animal adlı YouTube hesabı 55 binin üzerinde aboneye ulaştı. Toco bu videolarda, kostümlü karakterinden hiç çıkmıyor ve diyalog kurarken sadece havlıyor.

Japon adam şimdiyse İspanyol haber ajansı EFE'ye çıktı ve kendini bir köpek olarak daha fazla tanıtmaya hazır. Toco röportajda, tüylü bir görünüme sahip olmanın kendini nasıl tatmin ettiğini anlattı. Sadece insan bedeniyle kendini hiçbir zaman tam hissetmediğini itiraf etti.

Toco, "Çocukluğumdan beri bir değişim istedim" itirafında bulundu.

Bu kostümü giydiğimde mutlu hissediyorum çünkü hayallerim gerçek oluyor.

Toco, görünüşünü kalıcı olarak tamamen yeniden yapılandıramadı. Japon adam bu yüzden, özel bir kostüm yaptırmak için Zeppet adlı şirkete başvurdu. Toco, kostümün yaklaşık 40 günde yapıldığını söyledi. Kostümün tam görünümü pençeli patiler, uzun bir burun, uzun kulaklar, bir kuyruk ve tüm vücudu kaplayan kürkü içeriyor. Kıyafet toplamda yaklaşık 4 kg ağırlığa sahip.

Bir Zeppet temsilcisi, kostümün yapım sürecinin ayrıntılarını açıkladı. Temsilci, "Esas nokta, bir köpek iskeletinin insan iskeleti üzerinde kopya edilebilmesi" dedi.

İskeletin yapısı çok farklı olduğundan kostümü nasıl köpeğe benzer biçimde yapabileceğimizi çalışarak çok zaman harcadık.

Mynavi'ye konuşan Toco, tüm köpek cinsleri arasından kendini neden bir collie'ye dönüştürmeyi tercih ettiğini anlattı. Japon adam, "Collie cinsini seçtim çünkü kostümü giyince gerçekçi duruyor" dedi.

4 ayaklı hayvanlar, özellikle de sevimli olanları favorim.

Toco, "Bunlar arasında, gerçekçi bir model olacağı için boyutları bana yakın büyük bir hayvanın iyi olacağını düşündüm, bu yüzden de köpek kostümünde karar kıldım" diye devam etti.

Bu şartı sağlayarak en sevdiğim köpek türü olan collie'yi yaptım.

Toco, YouTube kanalında her türlü desteği alıyor. Pek çok kişi Japon adamın çocukluk hayalinin peşinde koşmayı sürdürmesinden ilham alıyor.

Bir takipçisi, Toco'nun köpek maması yerken çekilmiş videosuna "Küçükken bir hayvana dönüşebilmeyi ve bazen de tekrar insan olabilmeyi dilediğimiz zamanları hatırlayın- BU ADAM YAPABİLİYOR" yorumunda bulunurken, bir diğeri de şöyle ekledi:

Kesinlikle muhteşem bir köpek kostümü.

Bu teşvik seli, Toco'yu başkaları da aynı şeyi yapmak isterse onlara ilham vermeyi sürdürme yolunda motive ediyor. Japon adam, "Her türden mesaj aldım, olumlular arasında bazıları bana [benim yaptığımı] yapmak istediklerini söylüyor" dedi.

Bu, benim gibi başkalarının da olduğunu görmemi sağladı.

The Independent yorum için Toco'yla iletişime geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Kaynak: Independent Türkçe