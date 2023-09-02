Kendinizi affedin: Ho’oponopono tekniği nedir?

Hawaii dilinde “neden” anlamına gelen ho’o ve "mükemmellik" anlamına gelen “ponopono” kelimelerinin birleşiminden oluşan ho’oponopono kelimesi, hayatı düzeltmek ve doğru yapmak anlamı taşıyor.

Çok fazla öğrenme gerektirmeyen bir uygulama olan ho’oponopono tekniğinin temel amacı; kişinin her şeyden ve herkesten önce kendini affedebilmesidir.

Bunun başarılı olması içinse kişinin anlaması gereken temel nokta, önemli olanın kişinin başına ne geldiği değil, kişinin o durum karşısında ne tepki verdiğidir.



HO'OPONOPONO NASIL UYGULANIR?

Geleneksel ho’oponopono 4 temel basamaktan oluşur:

- Üzgünüm,

- Beni affet,

- Seni seviyorum,

- Şükran doluyum.

Yukarıda sıralı olan dört cümleyi arka arkaya, nefesinizi kontrol ederek ve sık sık tekrarlamanız gerekiyor.

Bir iç benlik yolculuğu olan Ho’oponopono tekniğini, Dr. Ihaleakala Hew Len ve Joe Vitale’in yazdığı ''Zero Limit'' kitabıyla tüm dünya tanıdı.



HO'OPONOPONO TEKNİĞİNİN 4 OLUMLU ETKİSİ

1- Hücresel hafızayı yeniler

Bu teknik, hücresel hafızamızda yaşadığımız tüm acılar, endişeler ve korkular üzerinde arındırıcı ve yatıştırıcı bir etki yaratır.

2- Duygusal dayanıklılığı arttırır

Daha pozitif, huzurlu ve çözüm odaklı bir kişilik oluşumuna yardımcı olur.

3- Algıyı değiştirir

Ne kadar özgür olduğunuzu fark etmenize yardımcı olurken, güç kazanmanızı kolaylaştırır.

4- Sağlıklı ilişkileri destekler

Bir yanlış anlaşılma veya karmaşa yaşadığımız zamanlarda genellikle karşıdaki kişiyi suçlama eğilimini değiştirebilen Ho’oponopono, kişinin var olan problemde etki sahibi olduğunu fark etmesine yardımcı olur.