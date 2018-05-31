Kendisine 'Hayvan' diyen Trump'a yanıt

Güney sınırında İsrail ile gerilim yaşayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ABD'nin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini söyledi. Kendisini "Hayvan Esad" olarak nitelendiren Trump'a da cevap veren Esad, "Ne söylüyorsanız aslında siz 'O'sunuz" dedi.

Suriye ordusu güneyinde operasyonlara hazırlanırken, İsrail ile de gerilim yaşıyor.



Güney sınırında İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi Rusya'nın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Russia Today'ye değerlendiren Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgeleri geri alacaklarını söyledi.



ABD'nin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini ve terk edeceğini ileri süren Esad, Irak örneğini göstererek, "Amerikalılar gitmeli, bir şekilde gidecekler" dedi.



Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile şimdi görüşme kapılarının açık olduğunu vurgulayan Beşşar Esad, "Önceliğimiz müzakereler olacak, olmazsa bu bölgeleri güç kullanarak kurtaracağız" şeklinde konuştu.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İsrail'in ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemek için de güçlü bir hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Başkent Şam kırsalındaki Duma'da geçtiğimiz ay kimyasal silah kullandıkları iddialarıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Esad ABD'yi suçladı. Esad, "Dünya ABD'nin kimyasal silah yalanına inanmadı" dedi.

Suriye'de İran birlikleri bulunmadığını ileri süren Esad yalnızca Suriye ordusuyla işbirliği yapan İranlı subayların bulunduğunu dile getirdi.