Kendisine kelebek enjekte eden çocuk öldü

Brezilya'da yaşayan 14 yaşındaki Davi Nunes Moreira, Planalto şehrinde, sosyal medya platformlarında gördüğü tehlikeli bir meydan okuma sonucu bacağına ölü bir kelebeğin kalıntılarını enjekte etti.

BABASINA FARKLI ANLATTI

Davi, başta babasıyla oynarken kendini yaraladığını söyledi. Ancak durumu hızla kötüleşmeye başlayınca, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada bacağına ölü bir kelebeği suyla karıştırıp enjekte ettiğini itiraf etti.



Yetkililer, Davi’nin yaptığı bu tehlikeli enjeksiyonun ciddi enfeksiyona ve zehirlenmeye yol açtığını belirtti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç çocuk, bir hafta süren acılı bir süreç sonrası kurtarılamadı.



SEPTİK ŞOK VE ÖLÜMCÜL SONUÇ

Doktorların ilk değerlendirmelerine göre, Davi'nin vücudu hızla septik şoka girdi. Enjekte ettiği karışımdaki toksinler nedeniyle organ yetmezliği başladı ve genç çocuk yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi raporunu beklediklerini ve bu olayın sosyal medyada yayılan tehlikeli bir meydan okuma olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.



Davi'nin babası, oğlunun kendisine enjekte etmek için kullandığı şırıngayı yastığının altında bulduğunu söyledi.



"KELEBEKLER ZEHİRLİ OLABİLİR"

Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi Müdürü ve kelebek uzmanı Profesör Marcelo Duarte, kelebeklerin biyolojisinin oldukça karmaşık olduğunu ve vücut sıvılarının insanlar için toksik olup olmadığının tam olarak bilinmediğini belirtti.



Ayrıca bu olayın ardından, uzmanlar sosyal medyada yayılan tehlikeli akımlara karşı ebeveynlerin ve çocukların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI

Davi'nin bir deney yapıp yapmadığı veya bir internet meydan okumasına katılıp katılmadığı hala kesinleşmedi. Ancak bazı uzmanlar, bu tür akımların gençler üzerindeki etkisinin giderek arttığını belirtiyor.



Psikolog Gabriel Moreth, sosyal medya üzerindeki tehlikeli trendlerle ilgili şu uyarıyı yaptı:



"Bu nesil karmaşık ve çok fazla bakıma ihtiyaç duyuyor. Çevrimiçi olarak birçok şeye inanıyorlar: meydan okumalara, videolara… Ve maalesef bazen bu inançların sonucu ölümcül olabiliyor."



Yetkililer, benzer vakaların yaşanmaması için sosyal medya üzerindeki bu tür içeriklerin sıkı denetim altına alınması gerektiğini belirtiyor.