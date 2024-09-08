Kendisini emlakçı olarak tanıtıp, para temin etti

(Kamalı Haber) - Ülkemizde turist olarak bulunmasına rağmen kendisini emlakçı olarak tanıtıp sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan zanlı Oğuz Çalış dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik, huzurunuzda bulunan Zanlı Oğuz Çalış'ın sahtekarlıkla para temini suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis zanlının 6 - 27 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da KKTC de turist olarak bulunan zanlı Oğuz Çalış'ın (E-41 İşsiz TC) KKTC'de kendi evi olmamasına rağmen Lefkoşa'da sakin F.E’yi dolandırmak kastı ile ev kiralayacağını söyleyip ev fotoğrafı atarak adı edilenden toplamda 18.000 TL parayı alıp sahtekarlıkla temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve 8 Eylül 2024 tarihinde Girne Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada derdest emri gereği tutuklandığını mahkeme aktardı. Polis zanlının Türkiye vatandaşı olup 30 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığını, yapmış olduğu beyanların araştırılacağını, başlatılan tahkikatın henüz yeni olup temin edilmesi gereken ifadeler olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.