Kendisini uyaran komşusunun evine saldırdı!

Karaoğlanoğlu bölgesinde, 27 Eylül 2023 tarihinde saat 01:00 sıralarında yaşanan olayda, B.D. (K-33), 244 miligram alkollü içki tesiri altındayken, sessiz olması için kendisini uyardığı gerekçesiyle aynı sitede ikamet eden bir kadın şahsın evinin kapısını kasten tekmeleyip izinsiz olarak içeri girdi.

Olayın ardından B.D., evin içinde mülkiyete izinsiz giriş yaptıktan sonra evin mutfak odasında bulunan iki adet kül tablası ile iki adet kaseyi kasten kırarak büyük bir hasara yol açtı.

Polis, olayın duyulmasının ardından hızla olay yerine geldi ve B.D.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.