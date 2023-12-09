Kendisiyle evlenen fenomen sosyal medyada gündem oldu

‘Kübrasal’ olarak tanınan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut kendiyle evlendi. “Beni hak eden yok” deyip kendi kendine düğün yapan Aykut, gelinliğinden düğün arabasına kadar her şeyi eksiksiz yaptı. Düğünün tek eksiği damadın olmamasıydı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut evlenecek damat adayı bulamayınca kendiyle evlenmeye karar verdi. Gerçek bir düğünden farksız olan damatsız düğünü görenler çok şaşırdı.

Kübra Aykut gelin arabasını hem kendisi süsledi hem de kendisi kullandı. Gelin arabasının arkasına da “Kızlar üzülmeyin. Damat yok.” yazdırdı.

“Kendimi kimseye layık görmediğim için kendim kendime evlenmeye karar verdim” ifadelerini kullanan Kübra Aykut düğünde bol bol oynadı.

28 yaşındaki fenomenin sıra dışı düğünü adeta gerçek bir düğünden faksız. Düğünde takı töreni de yapıldı.

Kübra Aykut’un kendiyle evlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.