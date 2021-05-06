Kendisiyle ilişkiye girmemesini sorgulayan kız arkadaşını dövdü

Gazimağusa’da 05.05.21 tarihinde birlikte kalmakta olduğu daire içerisinde, neden kendisiyle ilişkiye girmediğini sorgulayan kız arkadaşına kızarak pantolon kayışı ile müştekiyi ciddi şekilde darp eden Sudan uyruklu Mohamed Nahmoud Elmusharaf Mukhtar şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 06.05.21 tarihinde Şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Mahkemede olguları anlatan polis, müştekinin olayı polise şikâyet edeceği yönünde beyanda bulunması üzerine zanlı, müştekiye hitaben “beni polise şikâyet edersen seni öldürürüm, param da var tanıdıklarım da” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten tanık polis zanlının ayni gün şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Müştekinin doktor kontrolünden geçirilip rapor temin edildiğini belirten tanık polis, tahkikatın tamamlanması nedeniyle Sudan uyruklu olup KKTC’de öğrenci statüsü ile kalmakta olan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 T.L nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

MHA

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06/05/2021 15:24