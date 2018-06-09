Kennedy cinayetinde yeni gelişme!

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi kaçırarak ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan ve yargılanmayı cezaevinde bekleyen 5 sanık dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne yargıç huzuruna çıkarıldı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Kennedy T. Dede’yi Bin TL için evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek ciddi şekilde dövüp ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 3 aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan 5 sanık, 3 aylık sürelerinin dolmasıyla birlikte dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Kennedy Dede’yi evinden kaçırıp döverek öldürmekle suçlanan sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, 17 yaşındaki S.D ve Zekeriya Kurucu’nun aleyhlerindeki “Adam öldürme”, “Adam kaçırma” ve “Ciddi darp” davalarının ilk tahkikat (PI) duruşmasına başlanmak üzere dava 14 Haziran tarihine tehir edildi.

Zanlı Nidai Şanlı mahkemeye ayrı arabada getirildi...

Kennedy Dede cinayeti sanıklarının mahkemeye çıkarılmasından dolayı polis mahkemede güvenlik önlemleri aldı. Sanık Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D ve Zekeriya Kurucu dün cezaevi arabası ile mahkemeye getirilirken, cinayetin birinci sanığı konumunda bulunan sanık Nidai Şanlı ise diğer sanıklardan ayrı olarak mahkemeye getirildi. Davanın 14 Haziran tarihine tehir edilmesinin ardından ise sanık Nidai Şanlı, yine diğer sanıklardan ayrı olarak mahkemeden çıkarıldı. Sanık Kurucu ile Körkurt kardeşlerin aileleri sanık Nidai Şanlı’ya mahkeme çıkışında sözlü saldırıda bulundular.







