KENT-AG’den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede günü mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Açıklamada, “Resmi verilere göre, ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddet vakaları başta Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne olmak üzere özellikle kentlerde artmaktadır” vurgusu yapıldı.

Şiddetin, kadınların eğitim, sağlık, ekonomik ve siyasi yaşama katılma fırsatlarını sınırlayarak, güvenli bir biçimde toplumsal yaşama dahil olma haklarını ellerinden aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kadınlara yönelik şiddete karşı etkili mücadelede büyük eksiklikler vardır. Zorlukların aşılabilmesi ve eksikliklerin giderilebilmesi için her toplumsal ölçekte ve tüm alanlarda, devlet kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum örgütleri, ve medya gibi birçok aktörün etkili bir biçimde iş birliği yapması elzemdir” denildi.

Bu habere tepkiniz:



25/11/2022 18:11