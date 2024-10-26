Kent merkezlerinde ve sokaklarda “konvansiyonel yakıtlı araç yasağı” geliyor

Rum Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis’in, kentler içerisinde belirlenecek bölge ya da sokaklara konvansiyonel araçlarla girilmesini yasaklayan, yasaklı bölgelere benzinli ve dizel araçlarla girenlere 50 – 100 euro aralığında ceza kesilmesini öngören yasa tasarısını Rum meclisinin onayına sunduğu bildirildi.

Politis “Konvansiyonel Yakıtlı Araçlar Kent Merkezlerinin Dışına… Bakanlık Kararnameleriyle Yasaklar Uygulanacak ve Yargısız Para Cezası Kesilecek” başlığıyla manşete çektiği habere göre Vafeadis ilgili yasa tasarısını, geçen kasım ayında Rum meclisinden geçirilen, 2023 trafik kaynaklı hava kirliliğini ve sera gazı salınımının azaltılmasına yönelik özel önlemler belirlenmesi yasasına dayanarak sundu.

Vafeadis’in geçen Perşembe günü sunduğu yasa tasarısı kentlerde belirlenecek merkezlere ve sokaklara benzin ya da dizel yakıt tüketen araçların girişi yasak olacak. Yasağı ihlal edenlere mahkeme önüne çıkmak gerekmeksizin 50-100 euro para cezası kesilecek. Yasaklanacak bölgelerde ikamet edenler, polis, asker, sivil savunma, itfaiye, KİP (Rum İstihbarat Teşkilatı), ambulans, belediye hizmet araçları cezadan muaf olacak.

Yasaklanacak bölge ve sokaklar teknik komite ve yerel yönetim amirliklerinin de görüşünü aldıktan sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı tarafından, yayımlanacak kararname ile belirlenecek. Sadece elektrikli ya da hibrit araçların kullanımına izin verilecek alanlarda Bakanlık kararnamesini çiğneyerek konvansiyonel yakıtlı araç kullanan sürücü tutuklandığında aracına el konulacak, yargı önüne çıkarılması ve mahkum edilmesi halinde 10 bin euro para cezası veya bir yıl hapis veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Gazete Bakanlık emirnamesi ile konvansiyonel yakıtlı araç kullanımının yasaklanacağı ilk yerin Lefkoşa Surlariçi (Güney’de kalan bölümü) bölgesi olmasının beklendiğini de haberine ekledi.