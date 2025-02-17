Kent Orman Yaşam Atölyesi Multidisipliner Mekansal Planlama Eğitimi’nin ikinci oturumu 18 Şubat’ta

Kent Orman Yaşam Atölyesi Multidisipliner Mekansal Planlama Eğitimi’nin ikinci oturumu, 18 - 22 Şubat tarihleri arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yapılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi’nin iş birliğiyle düzenlenecek eğitime, Ufuk Planlama, KTMMOB, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası destek verecek.

Alanında uzman akademisyenler Doç. Dr. Nevter Zafer ve Prof. Dr. Şebnem Hoşkara liderliğinde yürütülecek çalıştayda, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmacı olarak yer alacak. Çalıştay kapsamında saha çalışmaları Girne Belediyesi Projeler Bölümü iş birliği ile hayat bulacak.

Girne Belediyesi hudutlarında yer alan 20 Temmuz Stadyum Bölgesi’nin pilot bölge olarak belirlendiği ve bu bölgede; kentsel yoğunlaşma içerisinde şehrin yeşil alanlarla buluşmasını sağlamak için akademik ve bilimsel çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Programa, Türkiye’nin dört farklı üniversitesinin Şehir ve Bölge Planlama ve Orman Mühendisliği bölümlerinden seçilen 8 öğrenci ile KKTC üniversitelerinden seçilen 8 öğrenci olmak üzere toplam 16 öğrenci ve birçok eğitmen katılacak. Disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirilecek eğitimde, teorik bilgilerin sahadaki uygulamalarla desteklenmesi hedefleniyor.